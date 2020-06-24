الاتحاد الاوربي يجدد تعاونه مع السودان لمعالجةالاحتياجات العاجلة والتنمية المستدامة





-اعلن الاتحاد الاوربي ترحيبه بالتزام حكومة السودان في تيسير العمل الانساني و ازالة كافة العقبات و اكد وقوفه وتعاونه وحواره مع حكومة السودان وشعب السودان لمعالجة الاحتياجات العاجلة ودعم السودان في تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد

واصدر السودان والاتحاد الاوربي بيانا مشتركا حول مستقبل و راهن العمل الانساني اشاد فيه السودان بالدعم الاوربي واكد استعداده لمزيد من التعاون و الشراكة في تيسير العمل الانساني بينما قال الاتحاد الاوربي انه باستطاعة السودان الاعتماد الكامل على الدعم الاوربي في تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التي اطلقتها الحكومة الانتقالية بقيادة د عبد الله حمدوك

وعبر البيان المشترك الذي تلاه كل من وزير مجلس الوزراء عمر مانيس مع مفوض جانيس لينارزيتش مدير إدارة الأزمات في الاتحاد الاوربي عن بالغ سرور الطرفين اذ يستقبل السودان الرحله الثانية والاخيرة كجزء من الدعم الاوربي الانساني للسودان وهو دعم اشتمل على مواد انسانية وطبية ونقل موظفين قاصداً دعم انساني لاكثر المناطق المتضررة وايضا المناطق التي يصعب الوصول اليها بسبب جائحة كورونا واشار البيان ان هذا الجسر موله الاتحاد الاوربي كاملا بالتعاون في تشغيله في السودان بدعم وتيسير من السويد وفرنسا وبالتعاون مع السلطات السودانية.

واشار البيان المشترك ان هذا الجسر يعد مبادرة اولية تكمل ما تقوم به مبادرة الامم المتحدة ويؤكد انه لابد من التضامن والصداقة بين الاتحاد الاوربي والسودان في هذه الاوقات العصيبة من الجائحة العالمية والتي تتطلب من الجميع العمل ومساعدة بعضنا البعض في الشأن الانساني المرافق لهذا الجسر و الذي وصل السودان .

وقال البيان ” اتي في هذه الطائرة عاملون من منظمات دولية غير حكومية فرض عليها مغادرة السودان منذ 12 سنه مضت ففي مارس 2009 م حين اصدرت حكومة السودان قرارا طرد بموجبه عدد من المنظمات الطوعية الدولية كرد فعل لصدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على الرئيس الموجود انذاك عمر البشير و قد طالب الاتحاد الاوربي مئذئذ من السودان ان يعيد النظر في ذلك الموقف”

ولكن ظل الاتحاد وعضويته مع ذلك يدعون وفق المبادئ الانسانية ن لوصول الدعم الانساني واتاحة وصول الدعم الانساني و احترام القوانين الانسانية الدولية مع الحكومة السابقة و مع هذه الحكومة الانتقالية في السودان منذ اغسطس 2019م و فقا للبيان.

واشار البيان الى ان السودان يمر الآن بمنعطف خطير في تاريخه الحديث و لكن الحكومة السودانية اكدت بشكل واضح و جلي عن تطورات مهمة في بيئة العمل و اجراءات الحركة و المتطلبات الادارية والتيسير وبصورة اكثر فعالة وعملية لكل اجراءات ايصال العون الانساني و ان ذلك بدا واضحا في عودة المنظمات الانسانية الطوعية غير الحكومية للسودان و استشهد البيان بالمجلس النرويجي للاجئين مشيرا الى ان الامين العام للمجلس ايان برونك عاد الآن في هذه الرحلة للسودان.

وقال البيان “اليوم جدد السودان التزامه بالاستمرار في تسيير عمل مجتمع العون الانساني في كافة ارجاء السودان عبر تيسير وصول المنظمات وازالة العوائق الادارية واي قصور بصورة مفتوحة وواضحة “.

وقال ان حكومة السودان قررت الاعلان ،حال انتهاء وضع جائحة كرونا ، لجنة مشتركة بين الحكومة السودانية والمنظمات الطوعية

وختم البيان بان الاتحاد الاوربي يرحب بهذا الالتزام من حكومة السودان ويعلن وقوفه وتعاونه وحواره مع حكومة السودان وشعب السودان في معالجة الاحتياجات العاجلة ودعم السودان في تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد

سونا

شارك الموضوع :





