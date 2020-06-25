وزير المالية السوداني: (200) مليار جنيه تراجع في إيرادات الجمارك والضرائب





قال وزير المالية د إبراهيم البدوي يوم الأربعاء، إن جائحة كورونا الحقت ضررا كبيرا بايرادات الموازنة، فيما يخص الضرائب والجمارك ، وإضاف : الايرادات ستنخفض بنحو ٢٠٠ مليار جنيه.

واستنكر وزير المالية د إبراهيم البدوي، حديث التصرف في اموال جائحة كورونا، واعتبره (اتهام خطير) ، وقال يوم (الاربعاء) في مؤتمر صحفي انه (حديث باطل لايستند على اي سند)، وتابع لذلك المالية طالبت بإجراء تحقيق، لانه في حال حدوثه (سيكون عمل اجرامي غير أخلاقي) يتطلب المحاسبة، لان هناك العشرات من المواطنين (يموتون بسبب كورونا)، موضحا بان الوزارة خصصت ٣٠ مليار جنيه لمكافحة كورونا ، دفع منه ٧ مليارات جنيه لوزارة الصحة، بجانب ٣الى ٤ مليارات لوزارة التنمية الاجتماعية، كمساعدات تمنح للأسر المتضررة من الاغلاق ، مؤكدا بان الوزارة بذلت أقصى (ما تستطيع) لتوفير المبالغ المتاحة لمكافحة كورونا، واوفت بكل الالتزامات، مشيرا الى ان الوزارة وضعت أسس لكل لموارد الصحة، دون التصرف في اي مساعدات.

وشدد وزير المالية د إبراهيم البدوي، على إجراء إصلاح في سعر الصرف، وقال ان الإصلاح سيكون وفق سياسة واضحة ، موضحا أن البنك المركزي، يعمل حاليا على وضع ترتيبات وتحضيرات ، مشيرا الى ان اي تعديل على سعر الصرف( لن يكون قبل سبتمبر القادم) .

السوداني.

الخرطوم :ابتهاج متوكل

السوداني

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