ليفربول على بعد نقطتين من الفوز بلقب الدوري

ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي، يستقبل ليفربول منافسه كريستال بالاس. الريدز في حاجة لحصد 5 نقاط للتتويج باللقب الغائب منذ 30 عاما.
منشور جديد
21:05
نهاية المباراة
20:58
هدوء كامل في نسق المباراة خلال الدقائق الحالية مع تراجع حدة الخطورة على المرميين بشكل واضح
20:45
تمريرة بينية متقنة من صلاح إلى ماني المنطلق بشكل سريع خلف مدافعي كريستال ليسدد كرة أرضية في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى
20:43
الدقيقة 69 محمد صلاح يصنع الهدف الرابع لساديو ماني
20:30
فابينيو يسجل الهدف الثالث من تسديدة صاروخية في الدقيقة 55
20:24
انطلاق الشوط الثاني
20:15
هدف ليفربول الثاني
20:15
هدف ليفربول الأول
20:04
نهاية الشوط الأول
20:03
تمريرة بينية متقنة عن طريق فابينيو من وسط الملعب ذهبت باتجاه محمد صلاح المنطلق من خلف دفاعات المنافس ضاربا مصيدة التسلل ليروض الكرة مطلقا تسديدة متقنة داخل الشباك
20:00
الدقيقة 43 محمد صلاح يسجل الهدف الثاني
19:54
سيطرة من ليفربول على مجريات اللقاء
19:39
الدقيقة 23 ترينت يتقدم لليفربول من ركلة حرة نفذها ببراعة
19:25
عرضية من الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء يشتتها مدافعو كريستال بالاس برعونة تصل أمام فينالدوم الذي سدد الكرة بشكل سئ للغاية بجوار القائم الأيمن
سبوتنيك