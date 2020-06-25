ليفربول على بعد نقطتين من الفوز بلقب الدوري





ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي، يستقبل ليفربول منافسه كريستال بالاس. الريدز في حاجة لحصد 5 نقاط للتتويج باللقب الغائب منذ 30 عاما.

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21:05

نهاية المباراة

20:58

هدوء كامل في نسق المباراة خلال الدقائق الحالية مع تراجع حدة الخطورة على المرميين بشكل واضح

20:45

تمريرة بينية متقنة من صلاح إلى ماني المنطلق بشكل سريع خلف مدافعي كريستال ليسدد كرة أرضية في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى

20:43

الدقيقة 69 محمد صلاح يصنع الهدف الرابع لساديو ماني

20:30

فابينيو يسجل الهدف الثالث من تسديدة صاروخية في الدقيقة 55

20:24

انطلاق الشوط الثاني

20:15

هدف ليفربول الثاني

20:15

هدف ليفربول الأول

20:04

نهاية الشوط الأول

20:03

تمريرة بينية متقنة عن طريق فابينيو من وسط الملعب ذهبت باتجاه محمد صلاح المنطلق من خلف دفاعات المنافس ضاربا مصيدة التسلل ليروض الكرة مطلقا تسديدة متقنة داخل الشباك

20:00

الدقيقة 43 محمد صلاح يسجل الهدف الثاني

19:54

سيطرة من ليفربول على مجريات اللقاء

19:39

الدقيقة 23 ترينت يتقدم لليفربول من ركلة حرة نفذها ببراعة

19:25

عرضية من الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء يشتتها مدافعو كريستال بالاس برعونة تصل أمام فينالدوم الذي سدد الكرة بشكل سئ للغاية بجوار القائم الأيمن

سبوتنيك

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