تفاصيل مكالمة حمدوك مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي





قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السناتور جيم ريش، انه تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، حول التحول التاريخي في السودان. وقال السيناتور: «كنت سعيدا بالتحدث مع رئيس الوزراء حمدوك، لمناقشة عدد من القضايا المهمة، بما في ذلك أمر رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والجوانب القانونية والسياسية الأمريكية المتبعة حول هذه القضية»ّ

وأضاف ريش: «لقد كنت على اتصال وثيق مع وزارة الخارجية؛ فيما يتعلق بالتقدم المحرز في مفاوضات تسوية المدمرة “يو إس إس كول”، وتفجيرات السفاراتين الأمريكيتين، وسأواصل إشراك زملائي في مجلس الشيوخ حتى نتمكن من المضي قدمًا للوصول لنتيجة مقبولة في أسرع وقت».

وتابع: «لقد ناقشت ايضا وضع بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة في دارفور (يوناميد)، مازلت قلقا بشأن الوضع الأمني في منطقة دارفور بالسودان وأشعر أنه يمكن تمكين يوناميد في مهمتها لضمان حماية المدنيين من خلال العمل بشكل أكثر فعالية مع الحكومة في الخرطوم». واختتم حديثه: «لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب السوداني وقيادته المدنية طوال هذه الفترة الانتقالية التاريخية وما بعدها».

صحيفة السوداني

شارك الموضوع :





