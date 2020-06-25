قرار بتشكيل لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد بولاية القضارف





أصدر والي القضارف المكلف اللواء الركن نصرالدين عبدالقيوم قرارا وﻻئيا قضى بتشكيل لجنة لإزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بالوﻻية برئاسة الوالي المكلف و الأستاذ وجدي خليفة محمد الحسن ممثل الحرية و التغيير مقررا وعضوية ممثلين للقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والدعم السريع ووزارة العدل بجانب ممثلين لوزارة المالية والقوى العاملة وبنك السودان المركزي بالاضافة الي أربعة ممثليين للحرية وثلاثة ممثلين للمكون المحلي .

و حدد القرار مهام واختصاصات اللجنة حسب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م و قانون إزالة التمكين لسنة 2019م .

سونا

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