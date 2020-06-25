السودان يحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات





أعلن العميد عمر محمد عمر مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات عن اصدار قانون جديد ورادع للمروجين والمتاجرين بالمخدرات تصل الى درجة الاعدام.

وقال لدى مخاطبته احتفال السودان باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي نظمته مفوضية العون الانساني ومنظمة بت مكلي القومية اليوم بمركز طيبة الاعلامي تحت شعار(كلنا ضد تعاطي المخدرات) برعاية قوات الدعم السريع بالتعاون مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات .قال ان ادارته تخطط لوضع خطة شاملة تشمل تغيير القانون من اجل المكافحة .

وقال ممثل الدعم السريع المقدم آدم محمد صالح أن قوات الدعم السريع ظلت في عمل متواصل لمحاربة المخدرات وضبط العديد من الحبوب وأنواع المخدرات المختلفة مستعرضا عمل وانشاء قوات الدعم السريع حيث ظلت ملازمة للقوات النظامية المختلفة .

وطالبت الدكتورة لبنى على رئيسة منظمة بت مكلي القومية الجهات الرسمية الوقوف مع المنظمة ومحاربة المخدرات التي ظلت أكبر مهدد للشباب خلال ألفترة الماضية ودعت الأسر الى مراقبة أبنائهم وشددت على المراقبة والمتابعة للفتيات حتى يخرجن للمستقبل قويات للوطن وأشارت إلى الدور الهام والطليعي التي ظلت تقوم به المنظمة تجاه رعاية المشردين من توعية وإيواء مضيفة أن المنظمة قدمت العديد من البرامج الهامة والهادفة التي أصبحت تصب في مصلحة المشردين وتقديم جرعات توعية لهم. وكشفت عن تدريب أكثر من خمسين امرأة بامدرمان في مجال التوعية بجانب شراكات للمنظمة مع الدعم السريع في عدة أعمال تصب في مصلحة البلاد وأشارت إلى برنامج تدريب المتدربين في سواكن بشرق السودان بجانب تدريب الطلاب وطالبت لبنى الدولة بتخصيص مستشفيات خاصة للعلاج من الإدمان

سونا

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