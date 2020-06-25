95 اصابة جديدة بكورونا وتسجيل 8 حالة وفاة 





اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى تسجيل 8 حالة وفاة حيث سجلت الحالات الجديدة ولاية الخرطوم 52 إصابة و الجزيرة 19 اصابة وسنار 8 اصابات والقضارف 7 اصابات والبحر الاحمر 9 اصابات اما الوفيات فقد سجلت حالتين في كل من ولاية الخرطوم البحر الاحمر و3 حالات في الجزيرة وحالة واحدة في شمال دارفور

وأكدت الوزارة وفق تقريرها اليومي التراكمي ارتفاع الحالات منذ بداية الجائحة الي 8984 اصابة متضمنة 556 حالة وفاة واشارت الوزارة الي ان اجمالي الحالات تراكميا حسب الولايات المتاثرة فان ولاية الخرطوم سجلت 6715 اصابة تليها 847 اصابة ولاية الجزير ثم 160 اصابة شمال كردفان ثم 241 اصابة ولاية القضارف و 181 اصابة ولاية سنار و133 اصابة النيل الأبيض اضافة الي اصابات متعددة في عدد من الولايات واوضحت الوزارة الي تماثل 107 حالة للشفاة 66 حالة في الخرطوم و 16 حالة في كل من الجزيرة والبحر الاحمرو 4 حالات في النيل الأبيض و3 حالات في شمال دارفور و حالتين في الشمالية

ليرتفع العدد الكلي للمتعافين الي 3806 حالة وشددت الوزارة الي ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه علي الارقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات لبقية ولايات السودان

يذكر ان الفحص المعملي اليومي تم لعدد 208 عينة في المعمل القومي للصحة العامة 208 عينة اجمالي العينات المفحوصة لاول مرة 52 عينة اجمالي العينات الموجبة لاول مرة بنسبة ايجابية 25% كما تم فحص عدد 17 عينة في العمل المركزي بالبحر الاحمر 17 عينة مفحوصة لاول مرة 9 عينات موجبة مفحوصة لاول مرة بنسبة 52.9% اما معهد النيل الأزرق فقد تم فحص 47 عينة 47 عينة مفحوصة لاول مرة 27 عينة موجبة لاول مرة بنسبة إيجابية 60 % اما معمل معهد الأمراض المتوطنة بجامعة القضارف العينات المفحوصة 9 عينة و9 عينة مفحوصة لاول مرة و7 عدد العينات الموجبة لاول مرة بنسبة ابحابية 77.8%

فكانت اجمالي العينان المفحوصة 281 عينة والمفحوصة لاول مرة 279 عينة والموجبة لاول مرة 95 عينة بنسبة 43.1.

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