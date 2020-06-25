الموت يغيّب أبرز التشكيليين السودانيين « بروفيسور جمعان»





غيب الموت مساء اليوم الخميس الفنان التشكيلي السوداني المعروف بروفيسور حسين جمعان، إثر وعكة صحية.

درس الفقيد التصميم بمعهد الكليات التكنولوجية «جامعة السودان حاليًا» نال الماجستير من الكلية الملكية البريطانية والدكتوراه من جامعة جوبا.

فاز بجائزة نوما لأدب وفنون الأطفال باليابان وجائزة الشراع الذهبي بالكويت والعديد من الجوائز في مجال التصميم، شارك في العديد من المعارض داخل وخارج السودان كما كانت له معارضه الخاصة، مُنح نوط الجدارة في الإبداع.

عمل عميداً لكلية الفنون والتصميم جامعة المستقبل، كما عمل رئيسا لقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة والتطبيقية جامعة السودان.

السوداني

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