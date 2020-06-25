السطات تضبط أكثر من (11) ألف دولار مع أحد المتهمين





أوقعت دائرة العمليات بالإدارة العامة للشرطة الأمنية، بمتهم ضبطت بحوزته عملة أجنبية (دولار)، وأنه اتخذت في مواجهته إجراءات قانونية.

وتعود تفاصيل البلاغ طبقاً للمكتب الصحفي للشرطة، إلى توفر معلومات لدائرة العمليات بالإدارة العامة للشرطة الأمنية، وضمن مهام الآلية الإقتصادية المشتركة لمكافحة التعامل بالنقد الأجنبي، عن نشاط لشخص يتعامل بالنقد الأجنبي بيعاً وشراءً خارج القنوات الرسمية، فتم تشكيل فريق متخصص لتعقب المتهم ورصد أماكن تنقلاته اليومية.

وأضاف بأنه تم الإيقاع بالمتهم بعد مبايعة صورية أسفرت عن القبض على المتهم (أ. ع. أ) وبحوزته (11.900) دولار أمريكي وذلك بشارع عبيد ختم بالخرطوم، ةتم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة (5) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي بقسم الديم بالخرطوم.

الصيحة

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