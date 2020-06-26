بالصورة: الابتسامة ترتسم على وجه “حمدوك” وفريق عمله بعد نجاح مؤتمر شركاء السودان





إحتفل السودانيون يوم الخميس على منصات التواصل الإجتماعي، وعبروا عن سعادتهم بعد متابعتهم لتعهدات مؤتمر شركاء السودان الذي شاركت فيه نجو 40 مؤسسة ودولة وإنعقد في برلين عاصمة ألمانيا، عبر تقنية الفيديو عبر الإنترنت.

واعلن الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، ان السودان وجد دعما ماليا يقدر ب(1.8) مليار دولار عبارة عن دعم مباشر من الدول والمؤسسات المشاركة في مؤتمر شركاء السودان.

وكشفت صورة تحصلت عليها كوش نيوز، الابتسامة ترتسم على وجه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وفريق عمله بعد نهاية مؤتمر شركاء السودان.

الخرطوم (كوش نيوز)

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