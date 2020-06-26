الخبير الدولي “التجاني الطيب”: مؤتمر أصدقاء السودان فاشل! وهذه هي الأسباب





قال الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور التجاني الطيب ان جملة الدعم النقدى ٦٠٠ مليون في وقت تطالب الحكومة بثمانية مليار لانقاذ الاقتصاد !!.

واضاف الطيب فى تصريحات خاصة (لخبطة نيوز) أن جملة الدعم النقدى من المبالغ التى قدمها مؤتمر اصدقاء السودان تبلغ ٦٠٠ مليون دولار فى حين أن المبالغ التى قدرتها الحكومة للخروج من الازمة الإقتصادية الخانقة التى يعانى منها السودان حاليا من (٥ الى ٨) مليار دولار ولهذا يعتبر المؤتمر فشل فى تحقيق الدعم المطلوب نتيجة أخطاء فى التنظيم والتوقيت وتحديد الأولويات والأهداف.

ولفت الي أن الدعم فى هذا المؤتمر مشروط بتنفيذ الإتفاق الذى يتضمن حزمة إقتصادية قاسية مع البنك الدولي فى رفع الدعم وتعويم الجنيه .

واوضح التجاني أن الدعم المقدم فى هذا المؤتمر قطرة ماء فى محيط ولاتسوى الصخب الإعلامي قبل وأثناء وبعد المؤتمر.

وأن من اسباب الفشل التصريحات غير الموفقة مثل تصريح اقامة محفظة تجارية بمبلغ ٢ مليار مما اعطى المناحين أن السودان ليس لديه مشكلة موارد حتى يستحق سخاء الدعم كما ان السلطات السودانية لم تقدم الدلائل والبراهين لعرض حاجة السودان الملحة للدعم النقدى بتقديم عرض مفصل للأوضاع الإقتصادية المتردية ناهيك عن وباء الكورونا واوضاعه الكارثية .

وطالب الخبير الدولي بعدم خداع الناس والكشف عن فشل المؤتمر فى خطاب واضح حتى لايحصد الناس الهشيم ووضع رؤية لبرنامج إصلاح اقتصادى وطنى لتركيز الاقتصاد ثم التوجه شرقا قبل الهرولة نحو الغرب وصندوق النقد الدولي.

طارق شريف

الخرطوم: خبطة نيوز

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