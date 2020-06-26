والي الخرطوم يدعو للاحتفال السلمي بذكرى (30) يونيو





قال والي الخرطوم د. يوسف آدم الضي أن الثلاثين من يونيو ستظل ذكرى خالدة في وجدان الشعب السوداني خلقت توازن رجحت فيه كفة الثورة واكدت سقوط نظام الانقاذ. مؤكدا ان الشعب سيحتفل بها سلميا تأكيدا لسلمية ثورة ديسمبر ولتفويت الفرصة على المتربصين الذين يسعون لخلق الفوضى والتخريب في هذا اليوم وطالب الوالي بحسب صحيفة السوداني الثوار التعامل بحكمة في طريقة الاحتفال برمزية تؤكد قوة الثورة وتراعي في نفس الوقت مطلوبات تفادي جائحة كورونا، واتهم النظام السابق بالعمل على إفشال السلام القادم. والتقى الوالي اليوم بمنسقية قوى الحرية والتغيير بمحلية ام درمان.

الخرطوم ( كوش نيوز )

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