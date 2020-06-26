فيصل:الانتقالية حريصة على حقوق الشهداء وتحقيق اهداف الثورة





اكدت الحكومة الانتقالية حرصها للعمل مع لجان المقاومة واسر الشهداء لتحقيق كافة اهداف ثورة ديسمبر المجيدة .

واشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام فى مؤتمرصحفي لتجمع اسر الشهداء في منبر (سونا) اليوم الجمعة، الى ان ذكرى 30 يونيو تستحق الوقوف عنها وان تستلهم منها زاد للطريق لتكملة الاهداف والبرامج التى وضعها الشعب السوداني للمرحلة الانتقالية، واكد تحمل الحكومة الانتقالية المسئولية لاكمال مهام وبرامج ثورة ديسمبر المجيدة.

وقال فيصل ان كل ماجاء بمذكرة لجان المقاومة يجد كل الاحترام من الحكومة الانتقالية قائلا “ان جميع المطالب الواردة في المذكرة عادلة ولابد من تحقيق العدالة والاسراع في اجراءات التحقيقات والتقاضي والمحاكم .

واشار فيصل لحديث النائب العام مؤخرا حول الفراغ من عدد من ملفات القضايا التى سترفع الى المحاكم من بينها قضايا الشهداء وستبداء فيها المحاكمات بعد مزاولة المحاكم اعمالها عند انقشاع جائحة الكورونا .

واكد الناطق الرسمي ان الحكومة الانتقالية بجميع مكوناتها منذ تكوين الحكومة بدأت السعي الجاد للسلام مرورا بالذهاب لمفاوضات جوبا بقلب مفتوح، وعدد مواقف الحكومة التفاوضية، ودعا الاطراف الاخرى لاهمية تحقيق السلام الشامل بالبلاد .

واشار السيد الوزير الى لقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بباريس بقائد حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور بالاضافة الى زيارة رئيس الوزراء الى كاودا للقاء الفريق عبد العزيز الحلو زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال بجانب المفاوضات التى لم تنقطع مع الاطراف الاخرى و التي تجري اسفيريا لظروف جائحة الكورونا منوها الى ان جميع هذه الخطوات تؤكد جدية الحكومة فى الوصول الى سلام شامل .

واشار فيصل انه عقب هذه الفعالية هنالك مؤتمر صحفى لوفد من حركات النضال المسلح قادم من جوبا الى الخرطوم قائلا” هذا المسلك يعد دلاله كافية ان الحركات المسلحة تاتي للخرطوم وتخرج وهي جزء من هذا العمل الجماهيري الكبير” موكدا مواصلة التفاوض مع جميع الاطراف لتحقيق السلام الذي يعتبر حجر الزاويا لكثير من البرامج والاهداف الاخري للمساهمة فى الاستقرار وبناء مؤسسات كاملة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

و نوه فيصل الى تحديات كثيرة تواجه السلطة الانتقالية، مؤكدا عزم الحكومة على مواجهة هذه التحديات، وجدد العهد للجان المقاومة واسر الشهداء بالالتزام بجميع العهود التى تواثقواعليها مدركين حرص لجان المقاومة واسر الشهداء على تحقيق جميع اهداف الثورة .

سونا

شارك الموضوع :





