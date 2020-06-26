تقد يطلق بشريات للشعب السوداني بقرب تحقيق السلام الشامل





أطلق الاستاذ احمد تقد لسان كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة بشريات للشعب السوداني بقرب التوصل الي اتفاق سلام نهائي يخاطب كل افرازات المشكلة السودانية ويؤسس لحوار مستدام وبناء مع بقية القوى السياسية وذلك للعبور بالسودان الي مرحلة جديدة.

وأكد تقد في المؤتمر الصحفي اليوم بمنبر (سونا) ان الايام القادمة ستكون حاسمة بشان قضايا الحرب والسلام في السودان خاصة بعد اللقاءات المبشرة التي اجراها وفد كبار مفاوضي حركات الكفاح المسلح اليوم مع كل من النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو ورئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك.

واوضح أن زيارتهم للخرطوم كممثلين لاطراف التفاوض في جوبا تعبرعن طبيعة الثقة المتوفرة بين الاطراف المتفاوضة في جوبا، وقال ان العملية السلمية قطعت شوطا كبيرا في الكثير من القضايا والملفات وتبقت قضايا محدودة وهي تحتاج لحوار مباشر ومشاورات مستمرة مع الجهات صاحبة القرار السيادي من اجل تذليل الصعاب والوصول الي اتفاق سلام في وقت وجيز، مبينا انه تم حصر هذه القضايا وهي 6 قضايا اساسية، ويمكن الوصول فيها الي حلول مرضية لجميع الاطراف، وأعلن أن هذا الوفد مفوض تفويضا كاملا لاتخاذ القرارات المصيرية بشان هذه القضايا المتبقية في التفاوض مع حكومة السودان.

وقال تقد ان القضايا التي نوقشت في منبر جوبا خاصة تلك المتعلقة بمناطق النزاع هي قضايا معقدة مرتبطة بالازمة السودانية وفيها افرازات عميقة علي كافة الصعد سواء علي مستوي الولايات المتأثرة او طبيعة علاقة هذه الولايات بالمركز لذلك كان من الطبيعي ان يستمر الحوار قرابة الثمانية اشهر في جوبا، واصفا إياه بالحوار العميق والبناء الذي خاطب القضايا الاساسية للأزمة السودانية ووضع الحلول الناجعة للافرازات المترتبة جراء النزاع الطويل ..

وأبان كبير مفاوضي العدل والمساواة ان البلاد علي اعتاب مرحلة جديدة وهي تحقيق السلام والدخول لمرحلة البناء الوطني المشترك مع بقية القوي السياسية، وقال ان هناك اصوات ولغة تشكيكية تجاه مايجري في جوبا، واضاف قائلا” رسالتنا لهم أن العملية التفاوضية بجوبا تمثل تجربة فريدة بالنظر الي النتائج التي تم التوصل اليها من خلال المفاوضات ” وزاد قائلا ” إذا تم تنفيذ ما أتفق عليه في جوبا سنتمكن من تحقيق استقرار سياسي يعمل علي وقف الحرب وينتقل بالدولة السودانية لمرحلة التاسيس الصحيح”.

سونا

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