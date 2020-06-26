دهب: السلام قادم لا محالة





قطع كبير مفاوضي مسار الشمال بالجبهة الثورية وحركة تحرير كوش دهب إبراهيم دهب بحتمية الوصول لاتفاق سلام بجوبا، ونفى وجود أي عراقيل او مطالب تعجيزية في المفاوضات.

وقال دهب خلال حديثه في منبر (سونا) اليوم الجمعة أن عملية السلام تسير بوتيرة سريعة رغم تأثيرات جائحة كورونا، وتوقع توقيع اتفاق سلام شامل يحل كل مشاكل السودان.

ووصف دهب ما يحدث بجوبا بالسلام الحقيقي، وقال أن مفاوضات السلام تأثرت بأسباب لم تكن في الحسبان مثل ظروف جائحة كورونا ووفاة وزير الدفاع السابق وظروف أخرى متعلقة بالسلام في جنوب السودان.

يجدر ذكره أن وفدا ضم كبار المفاوضين في مسار تنظيمات الجبهة الثورية وصلت الخرطوم يوم أمس الخميس برئاسة المستشار توت قلواك من أجل التباحث في القضايا العالقة.

سونا

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