ممثلون للسيادي والوزراء يتسلمون مذكرتين من أسرالشهداء ولجان المقاومة





تسلم ممثلون للمجلس السيادي ومجلس الوزراء ظهر اليوم بمنبر (سونا) مذكرتين من منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، ولجان المقاومة السودانية،حوتا عددا من المطالب حول مسار الثورة والقصاص للشهداء .

وتسلم الاستاذ محمد الفكي سليمان عضو المجلس السيادي والسيد مدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة والاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام مذكرتين الاولى من أسر شهداء ثورة ديسمبر قدمها السيد فرح عباس فرح والد شهيد الترس “عباس فرح عباس “، رئيس منظمة أسر الشهداء، والمذكرة الثانية من لجان المقاومة السودانية قدمتها الدكتورة أميرة بابكر والدة الشهيد “محمد هاشم مطر” ونائبة رئيس منظمة أسرالشهداء انابة عن لجان المقاومة السودانية.

سونا

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