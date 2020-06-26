نائب رئيس مجلس السيادة يطمئن على ترتيبات اتفاق السلام





اطمأن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو علي الترتيبات الجارية للتوقيع علي الاتفاق النهائي لسلام السودان بجوبا، جاء ذلك خلال لقائه بمنزله بالخرطوم اليوم وفد وساطة جنوب السودان بقيادة مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك.

واكد توت قلواك في تصريحات صحفية ان الاجتماع ناقش اتفاق سلام السودان والملفات المتعلقة به وقال جئنا إلى الخرطوم باعتبارنا لجنة وساطة مع ممثلين من الكفاح المسلح لتوصيل رسالة من الفريق أول سلفاكير رئيس جنوب السودان الذي اكد فيها جاهزية حكومته علي توقيع اتفاقية سلام السودان خلال الأسبوعين المقبلين مؤكدا اكتمال الملفات الأمنية والسياسية فيما تبقت بعض التفاصيل القليلة .

واوضح قلواك أن الرئيس سلفاكير وجه بهذه الزيارة إلى الخرطوم لتبليغ رسالته للرئيس عبدالفتاح البرهان بجاهزية حكومة جنوب السودان للتوقيع على اتفاق سلام السودان من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في الدولتين وفتح كل الحدود والمعابر من أجل انعاش الاقتصاد في البلدين والحيلولة دون إحداث أي مشاكل بينهما .

واكد قلواك جاهزية الاخوة في الكفاح المسلح وحرصهم واهتمامهم بالسلام كاولوية وأضاف قائلا ” نقدر للاخوة في الجبهة الثورية حرصهم علي استكمال مسيرة السلام في السودان ووجودهم في الخرطوم يدل علي وطنيتهم “.

سونا

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