مجلس السيادة يعلن الترحيب بنتائج مؤتمر شركاء السودان ببرلين





أعلن السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، واعضاء المجلس عن ترحيبهم بنتائج مؤتمر شركاء السودان الذي استضافته العاصمة الالمانية برلين الخميس، وشارك فيه الاتحاد الاوروبي ودوله، والامم المتحدة بجانب العديد من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية لدعم جهود السودان نحو السلام والاستقرار والتنمية .

وعبر رئيس مجلس السيادة واعضاء المجلس عن تقدير السودان حكومة وشعبا للجهود التي بذلها منظمو المؤتمر لانجاحه، ولكافة الدول والمنظمات المساهمة لمواقفها المتميزة ودعمها لانجاح الفترة الانتقالية .

الخرطوم 26-6-2020 (سونا)

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