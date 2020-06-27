الاتحادي الموحد يعلن تأييده لميلونية 30 يونيو





اعلن الحزب الوطني الاتحادي الموحد تأييده لمليونية 30 يونيو ومساندته لمطالبها المشروعة وحذر من استغلال قوى الردة لها لتمرير اجندتها التخريبية مواصلة لما بدأته في سنوات حكمها من خراب وتدمير وطالب باتخاذ الحيطة والحذر.

ولم يستبعد حدوث انفلات امني مفتعل لافشال الثورة التي ما تزال سلمية.

وقال الوطني الموحد في بيان له نحذر من استغلال المواكب في الاجندة الخفية المطالبة باسقاط النظام وطالب بمراعاة ظروف البلاد التي تمر بجائحة كورونا مما يتطلب جهدا كبير حتى لا تكون المليونية سببا في انتشار المرض وذلك باتخاذ التدابير اللازمة.

ونوه الى ان المليونية تأتي لاستكمال العديد من الملفات وإنجازها مثل ملفات المنظومة العدلية وهياكل السلطة المدنية والولاة وملف السلام والملف الاقتصادي المرتبط بمعاش الناس.

صحيفة الجريدة

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