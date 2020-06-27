البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لتنفيذ تعهدات برلين المالية للسودان





رحب رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السُّلمي بالنتائج التي تمخضت عن المؤتمر الدولي للشراكة مع السودان، مشيداَ بالمشاركة الدولية الواسعة التي شهدها المؤتمر.

وأشار إلى أن المشاركة تعكس الرغبة الأكيدة لدى المجتمع الدولي في دعم السودان ومساندته في تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية، والوقوف معه للتعافي من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن جائحة كورونا، مثمنًا مشاركة جامعة الدول العربية وعدد من الدول العربية في المؤتمر وتعهدها بالوقوف مع السودان ودعمه لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

في وقت دعا فيه السُّلمي، المجتمع الدولي والجهات الدولية المانحة إلى تنفيذ التعهدات المالية الدولية التي تعهدت بها الدول في المؤتمر، والتحرك بشكل عاجل لإعفاء السودان من ديونه الخارجية ومساعدته في توفير الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني، منوهاً إلى الإسراع في نشر بعثة الدعم السياسية الأممية الجديدة.

وأكد رئيس البرلمان العرب على ضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى يستطيع السودان الانخراط في النشاط الاقتصادي والتبادل التجاري مع دول العالم.

ولفت إلى وقوف وتضامن البرلمان العربي التام مع السودان ودعمه في تنفيذ أولوياته الوطنية وإنجاح مسيرته الانتقالية على كافة المستويات.

صحيفة السوداني

شارك الموضوع :





