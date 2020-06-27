بعد فوزه بأقوى دوري في العالم… كلوب: جوارديولا الأفضل… فيديو





وصف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، زميله الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بأنه أفضل مدرب في العالم.

وقال كلوب، في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية، عن جوارديولا الذي تولى تدريب برشلونة وبايرن ميونخ: “هو الأفضل بين جميع المدربين الذين أعرفهم”.

وأضاف كلوب، الفائز بجائزة “فيفا”، لأحسن مدرب العام الماضي، أنه “شخصيا يستغرب بعض الشيء عندما يصفه البعض بهذا الوصف”.

وتابع “أنا لا ألقي بالا إلى هذا، رغم أنني سررت كثيرا بجائزة فيفا”.

وأكد كلوب أنه “مدين بالنجاح مع ليفربول لطاقم التدريب الجيد وفريقه الممتاز”.

وأوضح “إذا كانت لدي نقطة قوة فهي تجميع أناس جيدين”.

وفاز كلوب مع ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل أن يحقق هذا الموسم الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما.

سبوتنيك

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