قافلة جديدة من قوات الدعم السريع لولاية شمال دارفور





وصلت صباح السبت، قافلة قوات الدعم السريع الصحية لمناطق (قرير ـ ام سيالة ـ مصري ـ دامرة الشيخ ـ القبة وبورتسعيد) بولاية شمال دارفور تحت شعار (صحتك.. من أمن وطنك).

وتحتوي القافلة على كميات كبيرة من المعينات الطبية والمعقمات والكمامات إضافة الى كوادر طبية متخصصة لتوعية المواطنين بقرى شمال دارفور بالإرشادات الصحية للوقاية من جائحة (كورونا).

وأشاد قائد قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور العميد جدو حمدان احمد (ابونشوك)، باهتمام النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بقضايا المواطنين في ولايات السودان المختلفة.

وأشار الى ان قوات الدعم السريع قد سيرت عددا من القوافل الصحية لولاية شمال دارفور منذ بداية جائحة (كورونا).

وقال ابونشوك ان قوات الدعم السريع قدمت خدمات مقدرة لإنسان شمال دارفور تتمثل في تشييد عدد من القرى النموذجية والمدارس ودور العبادة وحفر ابار المياه في مختلف محليات الولاية.

من جانبه، قال منسق القافلة الصحية محمد إبراهيم عزت، إن القافلة جاءت بتوجيه من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي دعماً لجهود الولاية فى مكافحة انتشار جائحة (كورونا) وهي خاصة بالقرى والدمر حول المدن الكبيرة بولاية شمال دارفور .

سكاي نيوز

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