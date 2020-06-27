المريخ يكشف حقيقه مفاوضات أطهر ويحذر





نفى مجلس إدارة نادي المريخ، الدخول في أي مفاوضات مع لاعب الهلال مطلق السراح أطهر الطاهر، وقطع بأن التفاوض مع اللاعبين حق مقصور على مجلس الادارة.

وأكد المجلس أنه لم يفوض أي أحد للتفاوض مع أي لاعب لضمه للنادي، ودعا وسائل الإعلام للحصول على المعلومات الصحيحة من قنواتها الرسمية.

وكانت بعض الصحف الإلكترونية روجت لمفاوضات بدأها أحد الأقطاب مع اللاعب أطهر عصر امس على شرف مهرجان تكريم بمحلية الحصاحيصا.

وقال نائب رئيس القطاع الرياضي بنادي المريخ الكابتن هيثم الرشيد، إن التفاوض مع اللاعبين مسؤولية المجلس، وحذر وسائل الإعلام من استغلال اسم المريخ في أخبار غير صحيحة.

ولفت إلى أن المريخ فريق كبير لا يمكن أن يدخل في أي جدل، خاصة وأن الاتحاد السوداني لكرة القدم كان قد قرر تمديد العقود حتى نهاية الموسم التي لم تحدد حتى الآن، لذلك فإن أي تفاوض مع أي لاعب لا يزال عقده مستمراً وخارج الفترة المسموحة، يعتبر مخالفاً للقانون. وأشار الرشيد في تصريحات للمركز الاعلامي للنادي، إلى أن ضم اللاعبين للمريخ أمر متروك للجهات المختصة بعد التشاور مع الجهاز الفني الذي سيتم اختياره وفق معايير محددة وضعها النادي.

وأكد أن اختيار اللاعبين الجدد غير متروك لمن يشاء أن يفاوض باسم النادي، ونوه إلى أن أي حديث عن اللاعبين لا يخرج من المركز الإعلامي يعتبر اجتهادات فقط.

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