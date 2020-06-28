د. صدقي كبلو : مؤتمر برلين دعم لعودة السودان للمجتمع الدولي





قال د. صدقي كبلو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني ان نتائج مؤتمر برلين ثمثل دعما لعودة السودان للمجتمع الدولي واعلان واضح من المشاركين بتأييدهم للثورة التي اطاحت بالمخلوع البشير مبيناً في نفس الوقت بأن المؤتمر الذي تبرع فيه المشاركين بمبلغ مليار و ٨٠٠ مليون دولار كان مهم جداً معنويا في وقت تتعرض فيه الثورة الى هجوم بالداخل .

واضاف د كبلو لـ( الجريدة ) ان المؤتمر فتح الطريق للتعاون الاقتصادي مع كل الدول والمنظمات التي شاركت فيه، ودعا كبلو الحكومة لاعداد برامج تدعو خلالها المشاركين للاستثمار فيها ، وكذلك طلب القروض لتمويل مشاريع محددة مبينا بأن الوقت قد حان لعودة وزارة التخطيط للاعداد .

ولفت كبلو الى أن الاموال التي تبرع بها المشاركين رغم أنها ليست كبيرة أو كما توقعت الحكومة لكنها لا تأتي رغم ذلك مباشرة وإنما عن طريق البنك الدولي ومنظمات غير حكومية بيد أنها مرصوده كلها للسودان، ودعا الحكومة الى تشكيل آلية من المالية والخارجية وشخصيات عالية الكفاءة لمتابعة تنفيذ الوعود حتى تحقق البلاد مكاسب كبيرة مما رصد لها من أموال .

ونصح بأن تذهب جملة مقدرة منها إلى مجال المساعدات الانسانيه لتوفير العون في مجالات معينة للنازحين واللاجئين . واشار الى وجود مشكلة في العون لأن جزء مما تبرع به المشاركين في المؤتمر يذهب لدعم المالية والرعاية الاجتماعية لدعم الاسر نقديا مبينا بأن هذا يمثل قيداً لكن يجب الاستمرار فيه .

صحيفة الجريدة

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