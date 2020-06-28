نادي النيابة العامة ينفي وجود خلافات داخله ويهدد باللجوء للقضاء





نفى العضو المؤسس لنادي أعضاء النيابة العامة، ومقرر لجنة التحقيق في إنقلاب 30 يونيو 89 أحمد الحلا، وجود خلافات داخل نادي النيابة العامة حسب ما تناولت مواقع إعلامية، واصفاً الامر بأنه إغتيال شخصية.

وقالت وسائل إعلامية إن هناك “خلافات داخل نادي النيابة العامة بين مجموعتين”.

وأشار الحلا إلى أنه سيتخذ اجراءات قانونية ضد موقع (الراكوبة) وصولاً للحقيقة، موضحاً أن نادي اعضاء النيابة العامة أنشأ باهداف وأسس أهمها الدفاع عن استقلالية المهنة والدفاع عن حقوق الزملاء المشروعة، وتابع: “هنالك من يحاول أن يطمس هذين الهدفين ولكن هيهات هيهات”.

وأكد دفاعهم عن حقوق الزملاء المشروعة واستقلالية المهنة.

وأضاف: “لن نترك أصحاب المصالح الضيقة التي تتعارض مع رسالة وخط النادي بأن يثار الغبار المصطنع حوله”.

وناشد الحلا أعضاء النادي للتكاتف والتلاحم ونبذ الشتات والفرقة وعدم إتاحة الفرصة للمتربصين لإجهاض هذه الفكرة والمشروع.

صحيفة السوداني

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