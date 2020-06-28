رئيس مجلس السيادة يترأس اجتماع المجلس الأعلى للسلام





عقد اجتماع المجلس الأعلى للسلم اجتماعا شاملا اليوم بالخرطوم ترأسه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بالقصر الجمهوري اليوم،تناول مختلف القضايا المتعلقة بتحقيق السلام بالبلاد ودور الوساطة من جنوب السودان في هذا المجال.

و قال رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو ، في تصريح صحفي ، ان المجلس أثنى علي الدور الكبير الذي تضطلع به الوساطة من دولة الجنوب لاجل تحقيق السلام في السودان ، ورحب بوفد الجبهة الثورية والمواقف الإيجابية التي طرحتها.

و قال سيادته ان هنالك توجه ايجابي من كافة الاطراف في توجهها نحو تحقيق السلام بالسودان

وأكد الدبيلو أن المجلس ناقش القضايا الستة التي حملها الوفدان، وتم التوصل الي تفاهمات حولها سيتم عرضها مساء اليوم علي المجلس المركزي للحرية والتغيير التزاما بالمؤسسية لتتكامل اطراف التفاوض “لتكملة متطلبات السلام النهائي” بالبلاد.

وكشف رئيس المفوضية أن المجلس سيعقد غدا اجتماعا للتوصل الي رأي نهائي حول تلك القضايا لعرضه علي الوساطة.

سونا

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