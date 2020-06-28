السيادي وبعثة اليوناميد يبحثان تطورات عملية التفاوض





التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم السيد جيريمايا مامابولو رئيس بعثة اليوناميد بالسودان.

وأوضح جيريمايا في تصريح صحفي أنه اطلع خلال اللقاء على سير وتطورات عملية التفاوض بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح والجهود المبذولة لتجاوز العقبات التى تواجهها، مشيدا بالدور الكبير الذى تلعبه الوساطة من دولة الجنوب فى دفع عملية التفاوض.

وقال سيادته إن اللقاء تطرق الى مشاركة بعض الحركات فى التفاوض فى القريب العاجل وعلى رأسها حركة عبد الواحد نور.

وأكد مباركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للخطوات التى اتخذتها كافة اطراف عملية التفاوض ، معربا عن أمله بأن يفضى ذلك إلى سودان جديد ينعم بالسلام والاستقرار.

سونا

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