والي الشمالية المسيرات حق مشروع





اكد والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري ان التظاهر والخروج في مسيرات حق مشروع كفله القانون والدستور مشيرا الي ان حكومة الولاية تابعت ماتناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص الدعوات للتظاهر في الثلاثين من يونيو الجاري، وانها اصدرت توجيهاتها للاجهزة الامنية بعدم اعتراض أي مسيرة سلمية تخرج في كل محليات ومدن وقري الولاية.

وداعا في الكلمة التي وجهها اليوم لمواطني الولاية تفويت الفرصة علي الذين يريدون اخماد الثورة السودانية، مناشدا المواطنين بضرورة اتباع الارشادات الصحية والتقيد التام بالقرارات والموجهات الصادرة من اللجنة العليا للتصدي لجائحة كورونا بالولاية الشمالية حفاظا علي صحتهم وسلامتهم والحد من الانتشار المجتمعي للمرض، مشيدا بجهود الجيش الابيض في مجابهة الجائحة التي هددت الامن الصحي.

وامتدح اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري جهود الاجهزة الامنية وحرصها علي بسط الامن والاستقرار والحفاظ علي امن إنسان الولاية، مترحما علي ارواح الشهداء الذين جعلوا التغيير ممكنا ومتمنيا عاجل الشفاء للجرحي والمصابين وعودة المفقودين لذويهم.

وطالب الساعوري المواطنين الذين يرغبون في المشاركة في المسيرات المتوقع خروجها بعد غد الثلاثاء الالتزام بالبرتكول الصحي والابتعاد عن الازدحام والتجمعات حفاظا علي صحتهم وارواحهم.

سونا

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