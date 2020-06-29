شركة المواصلات العامة توقف نقل الكوادر الطبية





أعلنت شركة المواصلات العامة في ولاية الخرطوم انها ستقوم بايقاف العمل في نقل الكوادر الطبية بكل مستشفيات العاصمة نسبة للاجراءات الامنية واغلاق الكباري ومنع الاستثناءات .

وقال مدير الشركة محمد ضياء الدين في تعميم صحفي ، ان معدل الترحيل خلال الاسبوع بلغ 44 ألف شخص من الكوادر العاملة بالحقل الطبي .وعبر ضياء الدين عن اسفه لاضرارهم لايقاف النقل بعد ان فشلت كل محاولات معالجة الامر -حتى لحظة إعلان ايقاف الترحيل بعد أن تم حجز ومنع البصات من المرور وقطع الكباري.

وقال (أعلن وبكامل الأسف إيقاف تقديم خدمات الشركة المهمه ، لعلاقة هذه الخدمات بالظروف الصحية المعلومه التي تواجه البلاد).

واعلن مدير شركة المواصلات عن كامل الإستعداد لمباشرة الشركة العمل من جديد، تطوعا، من أجل خدمة الجيش الأبيض والمرضى والمحتاجين، متى ما تمت معالجة الأسباب التي أدت لتوقف الشركة عن تقديم خدماتها المذكورة.

الخرطوم : شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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