احزاب البجا تعتزم تقديم مذكرة للسيادي والوزراء





تعتزم احزاب مؤتمر البجا وعدد من القوى السياسية الاخرى والادارات الاهلية بالشرق تقديم مذكرة لمجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير تطالب فيها بالغاء مسار الشرق وبررت ذلك لجهة ان قياداته لا تمثل الشرق وقالت احزاب مؤتمر البجا والتي تضم البجا المكتب القيادى والبجا المعارض وناظر عموم الهدندوة وتجمع ابناء الحلقة بجانب كتلة المسرحيين وكتلة المستقلين قالت في المذكرة والتي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها للخروج من دوائر العنف والعنف المضاد والفتنه واتاحة الفرصة لكل اهل الشرق للمشاركه في تقديم رؤاهم فإننا نؤكد ان الجبهة الثوريه وعضويتها من المنتسبين للشرق لا يمثلوننا ولايحق لهم الحديث باسمنا وطالبت باعتبار مسار شرق السودان بجوبا وماتمخض عنه من اتفاقية لاغيا كأنه لم يكن بجانب الدعوة الى عقد مؤتمر عام سياسي اجتماعي لشرق السودان على أن يعقد داخل البلاد بمشاركة كافة القوى السياسيه والهيئات والإدارات الاهلية والأكاديميين للخروج بوثيقة شاملة تمثل مجمل رؤى أبناء الشرق حول اقليمهم وكيفية إدارة الدولة وتأتي معبرة عنهم تماما ، واعتبرت أن من فاوضتهم الحكومة من فلول النظام المندحر وأجهزته الامنية من الذين اندلعت ثورة ديسمبر الغراء ضدهم وهذا أمر معيب يتنافى وابسط شعارات الثورة.

وقطعت بأن حلول مشاكل البلاد لن تأتي من خلال الاسماء التي وصفتها وأردفت ان من فاوضوا باسم الشرق في هذا المسار لا يمثلون شرق السودان بصدق ولا يعملون من اجل قضايا محورية ظل الإقليم يعاني منها لزمن وحقب ، لذلك رسالتنا واضحة لا لبس ولا غموض فيها وهي رفضنا القاطع لهذا المسار الذى سوف يتسبب في زعزعة الإقليم وخلق صراعات سوف تقود للمزيد من التعقيدات على كل المستويات والحل الأمثل المؤتمر الجامع والذي سوف يخاطب امهات القضايا بصوره جذرية وعلمية يتوافق حولها الجميع .

وأكدت ثقتها في حكومة الثورة وتوقعت استجابتها لمطالبها التي تتطابق مع شعارات الثورة وجددت تأيدها لميثاق قوى الحرية والتغيير والتزامها بالوثيقة الدستورية والسعي نحو تحقيق السلام.

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة

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