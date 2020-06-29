السودان يرأس اجتماع مابين الدورات للدول أعضاء إتفاقية اتوا





يترأس السودان اجتماعات مابين الدورات لاتفاقية (اتوا) لحظر انتاج وتخزين ونقل الالغام المضادة للافراد للعام ٢٠٢٠م و التي تنعقد صباح غد ٍالثلاثاء بجنيف.

ويقود الجلسات ويترأس الاجتماع السفير عثمان ابوفاطمة آدم نائب الممثل الدائم للسودان بجنيف القائم بالاعمال في إطار رئاسة السودان للاجتماع الثامن عشر للدول اعضاء اتفاقية اتوا.

وقال ابوفاطمة لـ(سونا) ان الاجتماع سينعقد خلال الفترة من ٣٠ يونيو وحتي الثاني من يوليو عبر تقنية الفيديو كونفرنس للظروف المتعلقة بجائحة كرونا ويبحث بمشاركة (164) دولة بدء تنفيذ خطة عمل اوسلو التي تم اعتمادها خلال مؤتمر المراجعة الرابع في سبتمبر ٢٠١٩م ويستمع لتقارير الدول الاعضاء حول خطوات تنزيلها كما سيناقش عددا من النقاط المتعلقة بزيادة الوعي ببرنامج خطة عمل أوسلو.

وسيشارك المركز القومي لمكافحة الألغام بوفد ويخاطب الاجتماع العميد الركن خالد حمدان آدم المدير العام للمركز القومي لمكافحة الألغام في محاور تتعلق بمجهودات السودان فيما يتعلق بالتزاماته تجاه المادة الخامسة وتعزيز التعاون والمساعدة ، مساعدة الضحايا، والامتثال التعاوني متناولا رؤية السودان لتسريع جهد الدول الاعضاء لغاية الاتفاقية للوصول لعالم خال من الالغام .

سونا

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