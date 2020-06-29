خطة لتأمين مواكب الثلاثين من يونيو بشمال كردفان





اكدت لجنة الأمن بولاية شمال كردفان اكتمال كافة الاستعدادات والترتيبات لتأمين تظاهرة الثلاثين من يونيو بالولاية والمواكب بجميع محليات الولاية وحفظ الأمن والاستقرار .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة وإلي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله رئيس لجنة الأمن.

واوضح اللواء شرطة دكتور حسن حامد احمد مدير شرطة الولاية مقرر لجنة الأمن أن اللجنة وقفت على كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لتأمين مسيرة الثلاثين من يونيو بكافة محليات الولاية، وقال إن اللجنة وضعت خطة محكمة من جميع مكونات القوات النظامية للتأمين .

واكد مدير شرطة الولاية جاهزية واستعداد القوات النظامية لتأمين المسيرة وكافة المواقع والمؤسسات بكل المحليات

مناشداً المواطنين بضرورة سليمة المسيرة والمواكب وعدم اللجوء للتخريب والحفاظ على النظام و لتعزيز اهداف الثوره ،

كما طالب المواطنين بضرورة التبليغ الفوري في حالة ظهور أي تفلتات أمنية.

سونا

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