محمد صلاح يكافح كورونا في قريته





تبرع محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول، بـ 15 أسطوانة أكسجين بكامل مشتملاتها الطبية، وذلك للتسهيل على أهالي قريته المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة “فيتو”، تبرع صلاح أيضا بثلاثة أجهزة لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وذلك لاستخدامها مع المرضى المصابين بفيروس كورونا من أهالي قريته والخاضعين للعزل المنزلي الإجباري.

وتسلمت جمعية محمد صلاح الخيرية الأجهزة التي تبرع بها لاعب ليفربول الإنجليزي، وقامت بتسليمها للجنة الطبية المسئولة عن رعاية مرضى كورونا بالقرية.

وشهدت قرية “نجريج” مسقط رأس محمد صلاح الكثير من الإصابات بفيروس كورونا.

سبوتنيك

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