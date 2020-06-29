الداخلية تستثني صلاحية جوازات السودانيين بالخارج





أصدرت وزارة الداخلية السودانية اليوم الاثنين، قرارًا باستثناء صلاحية جوازات السفر السودانية العادية وجوازات أصحاب الأعمال، ويقضي القرار بسريان صلاحية جوازات السفر العادية وجوازات أصحاب الأعمال التي انتهت خلال فترة الإغلاق مُنذ 16 مارس الماضي حتى نهاية العام الحالي (31 ديسمبر 2020م)، بدون رسوم (مجانًا) شريطة أن يكون حامل الجواز موجوداً خارج السودان.

وقال وزير الداخلية فريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله، إنه نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها جميع دول العالم بسبب جائحة فيروس “كورونا” والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتبعتها كل الدول للحد من انتشار الجائحة حيثُ أغلقت جميع المنافذ (جوية، بحرية وبرية)، الأمر الذي أدى إلى تضرر عدد كبير من الرعايا السودانيين بالخارج وانتهاء صلاحيات جوازات سفرهم، تقرر استثناء صلاحية جوازات السفر السودانية العادية وجوازات أصحاب الأعمال.

ونصت آلية التنفيذ على تصميم ختم مؤمن عليه توقيع وزير الداخلية وصلاحية الجواز للتاريخ أعلاه، وإحالتهُ لجميع البعثات الدبلوماسية التي بها مكاتب للجوازات بالخارج بصورة عاجلة.

الصيحة

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