اعتقال (9) من قادة الحركة الإسلامية والنظام البائد خططوا لتحركات معادية لـ (30) يونيو





أعلنت الحكومة اليوم “الاثنين” إعتقال خلية من قادة الحركة الإسلامية والحزب الحاكم سابقًا، وتتولي النيابة العامة إجراءات التحري والتحقيق مع المتهمين، تمهيداً لتقديمهم للقضاء.

وبحسب بيان الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، بناءاً على توفر معلومات أمنية موثوقة عن إجتماع لقيادات تنتمي لحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية المحلولين بمنزل بضاحية كافوري مربع 6 ، كان الغرض من الإجتماع هو التنسيق لتحركات معادية في يوم الأحد 28 يونيو 2020م.

ونفذ تيم مشترك من الإستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة عملية مداهمة المنزل وإعتقال المجموعة المشاركة في الإجتماع، عصر يوم الخميس الموافق 18 يونيو ، وعددهم تسعة أشخاص.

وأشار البيان إلى إخطار النائب العام ومشاركة إثنين من وكلاء النيابة في إجراءات التحفظ علي المجموعة.

وطبقًا للبيان فإن المتهمين هم، محمد الأمين النقر، عبد القادر محمد زين، أمين الحركة الإسلامية بولاية الخرطوم، لواء أمن معاش عمر نمر، معتمد الخرطوم السابق، زين العابدين عبد العظيم، خالد محمد خير، مصعب عبد الباقي سليمان، كباشي خالد أحمد، مصطفى موسي محمد..

وفتح الرحمن محمد إبراهيم الذي كان يقود دراجة نارية ويتولى تأمين الإجتماع، على حد تعبير البيان.

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