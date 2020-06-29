هيئة مياه الخرطوم توضح تفاصيل فيديو محطة الصالحة





كشف مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم م. م أنور السادات الحاج محمد، تفاصيل الفيديو المتداول امس الأحد عن محطة مياه صالحة بام درمان.

وقال أنور السادات في تصريح اليوم، إن الأطماء والأعشاب التي ظهرت في الفيديو تعرف بعملية الترسيب داخل الأحواض بعد إضافة مروبات المياه لفصل المياه النقية عن الطمي. وأضاف بأن العملية لها مدى زمني معروف يخرج الطمي عبر أنبوب الدرين وتطفو أجزاء على سطح المياه لقلة كثافتها، وأوضح أن إزالة العوالق من سطح الحوض تتم بواسطة العمال باستخدام ملقاط خاص بذلك.

ونوه السادات إلى أن المياه تمر بعدة مراحل حتى وصولها الخزان الداخلي الأرضي، تضاف إليها مادة الكلور المعقمة قبل إرسالها للشبكات، وذكر أن العملية روتينية يومية، وأن عملية غسيل للفلاتر تتم يومياً بالهواء ثم المياه النقية لإزالة الأطماء التي على سطحها (مثل التي بالفيديو)، وأضاف بأنه في فترة الدميرة ترتفع الأطماء بالنيل إلى (25) ألف وحدة وتغسل الفلاتر في هذه الأثناء عدة مرات في اليوم.

وقال السادات “إن ذلك يدفعنا للقول إن المياه صناعة مكلفة وما يدفع من المستهلك لا يغطي تكاليف إنتاجها”، وكشف عن تغطيته فقط لـ(20%) من الفاتورة الشهرية، وأضاف بأن الهيئة والحكومة تغطيان متبقي الـ(80%)، وأوضح أن الفيديو يعود إلى إوائل العام الحالي خلال فترة العمرة السنوية للمحطة.

الصيحة

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