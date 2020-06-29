الأرصاد تتوقع محافظة الحرارة على درجاتها الحالية





توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على قيمها الحالية.

وأوضح تقرير الهيئة اليومي عن حالة الطقس خلال (24) ساعة، أن أعلى درجة حرارة متوقعة (44) درجة مئوية في مدينة بورتسودان، وأدناها (22) درجة مئوية بمدينة رشاد. ونوه إلى أن أعلى درجة حرارة متوقعة في مدينة الخرطوم (40) درجة وأدناها (30) درجة مئوية.

وأضاف التقرير بأن البلاد تسودها رياح شمالية إلى شمالية شرقية جافة خفيفة إلى متوسطة السرعة في المناطق الواقعة شمال الفاصل المداري، وجنوبية إلى جنوبية غربية رطبة وخفيفة السرعة في المناطق الواقعة جنوب الفاصل المداري. وأشار إلى أن الفاصل المداري يمر اليوم شمال كسلا وجنوب عطبرة وشندي والولايات الغربية، ومن المتوقع أن يحافظ على موقعه اليوم.

الصيحة

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