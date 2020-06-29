النائب العام يبحث مع وزارة الداخلية تأمين مواكب 30 يونيو





وجه النائب العام، جميع المشاركين في التجمعات والمواكب، للالتزام بالسلمية والتي تم رفعها شعاراً للعمل العام، وشدد على ضرورة الالتزام بالتوجيه الصادر بتاريخ 20/ 10/ 2019م بشأن التعامل مع المواكب والتجمعات السلمية، والمنشورات الصحية والتدابير الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة بشأن “كوفيد 19”.

وأوضح بيان من المكتب التنفيذي للنائب العام بشأن مواكب الثلاثين من يونيو، أن النيابة العامة عقدت اجتماعات اليوم الاثنين، بالرئاسة وبإداراتها المختلفة مع قيادات ومؤسسات وأجهزة الدولة ذات الصلة، وذلك عقب الإخطار بمواكب 30 يونيو.

ووجه النائب العام بأن حق إبداء الرأي والتجمع السلمي حق دستوري نصت عليه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية الصادرة في العام 2019 وكفله العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه السودان في العام 1986م. وأمن على سلمية المواكب في مدن السودان المختلفة وتحديد مساراتها ومواقع التجمع وعلى المشرفين العمل وفقاً لذلك.

وأعلن أنه تمت مناقشة الترتيبات الخاصة بتأمين المواكب والتجمعات مع وزارة الداخلية بكافة مستوياتها، مدير عام الشرطة، مدير المخابرات العامة، الاستخبارات العسكرية، المنطقة المركزية العسكرية وقوات الدعم السريع، وتم الاتفاق على ضرورة تأمين المواكب والتجمعات السلمية بذكرى 30 يونيو.

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