لاعب المريخ السابق يعود إلى الزوراء





أعلن نادي الزوراء تعاقده مع الدولي العراقي علاء الزهرة -لاعب المريخ السابق – لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل .

وقال الزوراء في بيانٍ رسمي “نادي الزوراء تعاقد مع لاعب المنتخب الوطني علاء الزهرة”

وعاد الزهرة إلى الزوراء الذي بدأ معه مسيرته قبل يغادره في عام 2004،وغادره في 2006 إلى كيرمان الإيراني ثمّ شباب الأردن والمريخ والخور والخريطتين والوكرة وقطر قبل ان ينضم الشرطة العراقي ومنه لنادي الزوراء ويعود مرة أخرى الشرطة ثمّ التوقيع الزوراء حاليًا.

وكان علاء الزهرة لعب للمريخ في العام 2008 مع مواطنه سعد عطية

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