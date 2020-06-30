تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم تعلن عن مسارات مليونية 30 يونيو





أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم عن مسارات وتوقيتات مليونية 30 يونيو لتنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم المتجهة لشارع المطار.

وقالت التنسيقية أن نقاط التجمع والمسارات لمليونية 30 يونيو ستكون كالتالي :

⭕ نقطة تجمع أبو حمامه :

تضُم أحياء ( المايقوما، العزوزاب، يثرب ، اللاماب ناصر، القوز، الحله الجديده، السجانه). زمن الانطلاق :

الساعة 1 بتوقيت الثورة.

المسار:

تنطلق المواكب من نقطة تجمع “أبو حمامه” وتتجه شرقاً بشارع 41، حتى تصل لتقاطع شارع 41 مع شارع محمد نجيب لتلتحم مع مواكب تقاطع شارع 41.

⭕ نقطة إنطلاق أحياء (توتي، المقرن، السكه حديد، الخرطوم 3، الخرطوم شرق، الخرطوم غرب، العمارات)، ومنها تتجه المواكب الظافره جنوباً بشارع محمد نجيب، ثم شرقاً بشارع 61 العمارات حتى تصل لتقاطع شارع المطار مع شارع 61، وهي ” النقطة الرئيسيه ” لتجمّع مواكب تنسيقية لجان مقاومة مدينة الخرطوم.

⭕ نقطة تجمع ” محطة 7″ :

تضُم أحياء (العشرة ، النزهة، جبرة، الامتداد).

زمن الانطلاق :

الساعة 1 بتوقيت الثورة.

المسار:

تنطلق المواكب من نقطة تجمع ” محطة 7 “، وتتجه شرقاً حتى تصل شارع المطار، وبعدها تتجه شمالاً حتى تصل لتقاطع شارع 61.

السوداني

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