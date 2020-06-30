الصديق المهدي: حزب الأمة سيعود للتجمع في هذه الحالة (….)





رهن الصديق الصادق المهدي القيادي بحزب الأمة القومي عودة حزبه للتجمع بعقد المؤتمر الجامع لإصلاح قوي الحرية والتغيير، مؤكدا أن التجميد قائما وان الحزب يشارك في الأنشطة التي تستدعي مشاركته.

وأبدى الصديق تفاؤلا بقرب تحقيق السلام مؤكدا أن الضامن الأكبر لتحقيق السلام هو الشعب السوداني وارادته بالاضافة إلى الارادة الدولية التى توفرت في مؤتمر برلين، مشددا على ضرورة الوفاء بمطلوبات السلام في إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المتوازنة وإزالة التهميش.

ودعا لإزالة ما وصفه بالخلل في مفاوضات السلام الجارية الذي جعل التعاطي مع قضية السلام بذهنية النظام المباد، موضحا أن العقد الاجتماعي الذي طرحه الحزب تحدث عن ضرورة اصلاح ملف السلام وحشد الارادة الوطنية لتحقيقه.

ونوه المهدي في برنامج حديث الناس على قناة النيل الأزرق للتعقيدات المتعلقة بالحركات المسلحة و الجبهة الثورية وتأثيرها على عمليات التفاوض، مشددا على ضرورة معالجة بند الترتيبات الأمنية، ومشاركة الجبهة الثورية والحركات في مؤسسات الفترة الانتقالية.

وجدد الصديق الصادق المهدي موقف حزبه من المليونية منبها الي خطرين احدهما أمني من قبل جماعات متربصة يسعون لنسف استقرار البلاد، وارباك الساحة واخر صحي متعلق بجائحة كورونا.

صحيفة الانتباهة

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