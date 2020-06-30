إنطلاق مواكب الـ30يونيو في عدد من الولايات





انطلقت ظهر اليوم الثلاثاء الـ30 من يونيو مواكب تصحيح مثار الثورة في عدد من ولايات السودان ومدن العاصمة، وشملت كلٌ معسكر كلمة بجنوب دارفور حيثُ ردد المتظاهرون، “جيبو السلام جيبو ، حمدوك سلام وينو” .، ومدينة بورتسودان، وعطبرة ، دنقلا، وكسلا “خشم القربة”.

وردد المتظاهرون في دنقلا، هتاف” صحح صحح يا حمدوك، أوعك تخزل ناس جابوك”

وفي العاصمة الخرطوم أنطلقت المواكب في كلٌ من الشجرة، الخرطوم جنوب الحزام، جبرة، وأم درمان محطة الرومي، أمبدة “دار السلام” بحري “الحاج يوسف”، السامراب، شرق النيل “محطة 13، أركويت، الكلالكة، والصحافة.

رفع المتظاهرون شعارات الثورة، مرددين، حرية، مدنية.

وأكد بعضهم خلال المسيرة أن هذه المليونية مطلبية ولاستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

وتأتي مواكب اليوم”الثلاثاء” مواكب لتصحيح مسار الفترة الانتقالية وإكمال هياكل السلطات بحسب ما أعلنت لجان المقاومة وتجمّع المهنيين السودانيين وعدد من أحزاب قوى الحرية والتغيير.

صحيفة السوداني

شارك الموضوع :





