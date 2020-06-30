أبو راس: زيادة المرتبات (رشوة) من الحكومة لتمرير رفع الدعم





أعتبر الاستاذ عثمان إدريس أبوراس نائب امين عام سر حزب البعث العربي الاشتراكي والقيادي بقوى الحرية والتغيير أن النظام البائد المستفيد الوحيد من الخلافات بين مكونات قوى الحرية والتغيير التي تحتاج لقدر كبير من الصبر والحكمة بتأجيل القضايا التي يدور حولها الخلاف، حيث تم الاتفاق على عقد المؤتمر الجامع لإصلاح قوي الحرية والتغيير بجانب التواصل مع الجهات التي جمدت نشاطها في التجمع.

ودعا ابو راس في برنامج حديث الناس على قناة النيل الازرق وزير المالية للعمل بمقترح اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير لمعالجة قضايا الاقتصاد، وعدم اعتماد روشتة البنك الدولي، واصفا زيادة رواتب العاملين بالدولة بالرشوة السياسية لتمرير رفع الدعم، مشيرا إلى أنهم في (قحت) اتفقوا مع الوزير على تأجيل كل ما يتعلق بالدعم الي المؤتمر الاقتصادي لكن ركل الوزير الاتفاق واعلن سعر تجاري للوقود.

صحيفة الانتباهة

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