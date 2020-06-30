أشرف حكيمي يغادر ريال مدريد ويحدد الوجهة





ذكرت صحيفتا “آس” و”ماركا” الإسبانيتان، اليوم الثلاثاء، أن الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، سينتقل إلى إنتر ميلان من ريال مدريد مقابل 50 مليون يورو (56.05 مليون دولار) بعد خوضه موسمين على سبيل الإعارة في بروسيا دورتموند.

والتقطت صور لحكيمي أثناء وصوله إلى ميلانو اليوم للخضوع للفحص الطبي وكذلك نشر رسالة وداع إلى دورتموند عبر حسابه في تطبيق “إنستغرام”.

وقال اللاعب المغربي عبر “إنستغرام”: “الوقت قد حان لإنهاء فترة رائعة في حياتي، بعد عامين رائعين يجب أن أرحل عن هذا النادي الذي منحني الكثير من اللحظات السعيدة”.

وقال تقرير “آس”: إن “حكيمي البالغ عمره 21 عاما سيوقع عقدا لمدة خمسة أعوام مع إنتر”.

وشارك حكيمي، المتخرج من أكاديمية ريال مدريد، في 16 مباراة مع الفريق الأول موسم 2017-2018 لكن فرصة استمراره على المدى البعيد كانت محدودة في وجود داني كاربخال والتعاقد مع الدولي الإسباني ألفارو أودريوزولا في 2018.

وشارك حكيمي في 45 مباراة في كافة المسابقات مع دورتموند هذا الموسم وسجل تسعة أهداف وصنع عشرة ليساعد الفريق في احتلال المركز الثاني في الدوري الألماني خلف البطل بايرن ميونيخ.

سبوتنيك

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