جماهير النيل الابيض تخرج في مسيرات هادرة فى ذكرى ٣٠يونيو





خرجت ظهر اليوم جماهير ولاية النيل الابيض في مسيرات مليونية هادرة بكل المدن الرئسية بالولاية وهي ترفع صور شهداء ثورة ديسمبر المجيدة وشعارات تطالب تطالب بتصحيح مسار الثورة وضرورة استكمال هياكل السلطة وتحقيق العدالة عبر القصاص للشهداء والمطالبة بتحقيق سلام شامل من اجل اكتمال عناصر شعار الثورة المتمثل في حرية ـ سلام – عدالة.

وفي الاحتفال الذي نظمه ثوار محلية كوستي بميدان الحرية اكد الاستاذ الصادق محمد الصديق عضو قوى إعلان الحرية والتغيير بالنيل الابيض ان جميع محليات الولاية شهدت اليوم إحتفالات ومسيرات جاءت بغرض تصحيح المسار وتحقيق مطالب الثورة، وقال إن إحياء ذكرى الثلاثين من يونيو تجئ للمطالبة بتحقيق الاهداف التي وضعتها الثورة كخارطة لبناء دولة مدنية يتحقق فيها شعار حرية سلام وعدالة وتحسين معاش الناس ومحاسبة المتورطين في كافة القضايا وتحقيق العدالة وذلك من خلال استكمال هياكل الحكم في مستوياته المختلفة.

وحيا نضال الثوار وترحم علي ارواح الشهداء وان يُشفي الله الجرحي ويرد المفقودين لذويهم، وابان ان احتفالات محلية كوستي انطلقت بميدان الضرائب بكوستي بمجموعة من الفقرات التي تشمل مذكرات وخطب وكلمات تستعرض انجازات الثورة والمطلوبات، كما تم رفع هذه المطالب لحكومة الولاية.

وطالب عضو الحرية والتغيير بالنيل الابيض الثوار بممارسة حقهم في التعبير السلمي الي جانب تطبيق الارشادات والتدابير الصحية التي تضمن سلامة الجميع من وباء كورونا واعرب عن امله ان تحقق المليونية اهدافها المرجوة في كل ربوع البلاد وان ينعكس ذلك امنا واستقرارا في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وتشير متابعات (سونا) ان هنالك مسيرات وحشود انتظمت كل محليات الولاية وتمت مخاطبه هذه المسيرات من قبل قادة الحرية والتغيير ولجان المقاومة بتلك المحليات.

سونا

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