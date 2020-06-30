مواكب ٣٠يونيو بوسط وجنوب الخرطوم تطالب بالسلام واكمال هياكل السلطة





انطلقت اليوم مواكب ٣٠ يونيو بوسط وجنوب الخرطوم باعداد كبيرة من الثوار والمواطنين في عدة مناطق (الخرطوم ٣، العشرة، جبرة، الصحافات، الامتداد، ولجان المقاومة بالسوق المحلي والمركزي والديم ) متجهة الي شارع ٦١ وشارع المطار (التجمع المركزي) وهم يحملون الاعلام السودانية رافعين شعارات ولافتات تحوي عدد من المطالب.

وتشمل المطالب على ضرورة تحقيق السلام، وإكمال هياكل السلطة الانتقالية وتحقيق شعار الثورة حرية سلام وعدالة، كما تحمل شعارات “شهداءنا ما ماتوا… عايشين مع الثوار” و “الدم قصاد الدم مابنقبل الدية” و”لا تنازل عن أهداف الثورة” “ولن ننسي لن نغفر مجزرة ٢٩ رمضان” و”القصاص للشهداء”، وغيرها من شعارات الثورة.

سونا

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