تجمع المهنيين السودانيين: الصفحة الموسومة بالعلامة الزرقاء قد جرى اختطافها بواسطة المجموعة المنشقة منذ الثالثة والربع عصرًا





تجمع المهنيين السودانيين

#تصريح_صحفي

شعبنا العظيم،

يؤسفنا أن ننقل لكم في هذا اليوم المجيد، الذي يبرهن فيه شعبنا مرة أخرى على سيادته وحريّته، أن صفحة تجمع المهنيين السودانيين، الموسومة بالعلامة الزرقاء على منصة الفيسبوك قد جرى اختطافها منذ الثالثة والربع عصرًا بواسطة المجموعة المنشقة والتي ترفض الاعتراف بشرعية التغيير الذي تم مؤخراً في قيادة التجمع.

هذه الخطوة الغادرة، والمجرّدة من كل أخلاقيات العمل العام، توضح رعب هذه المجموعة من مواصلة الخط الإعلامي الثوري للتجمع، والذي استعاده بوضوح منذ انتخاب سكرتاريته الحالية، لأن مثل هذا التمايز من شأنه أن يفضح لجماهير شعبنا أين يقف كل فصيل.

اختطاف صفحة التجمع في هذا اليوم، يتسق مع مواقف التيار المنشق التي ظلت تعمل على حبس تجمع المهنيين السودانيين وعزله عن الثوار، ويأتي اليوم لقطع هذا المد وإضعاف تواصله، ناسين أن عبقرية شعبنا أنجزت الثلاثين من يونيو العام الماضي في ظل قطع الانترنت، ولن يعدم شعبنا اليوم أساليبه في التواصل والتنسيق.

سيتابع تجمع المهنيين السودانيين كل الإجراءات الفنية والقانونية لاستعادة الصفحة، وسنستخدم هذه الصفحة في هذه الأثناء كي لا تنقطع الصلة الإعلامية بيننا وبينكم، وسنحيطكم بالمستجدات أولاً بأول، وإلى ذلك الحين فإن ما يُنشر على تلك الصفحة لا يمثل مواقف تجمع المهنيين ولا إعلامه بأي حال.

إعلام التجمع

30 يونيو 2020

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