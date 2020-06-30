ولاية سنار تطالب بالقصاص واستكمال مطالب الثوار





خرجت سنار في مسيرات هادرة عقب ختام منبر (سونا) الدوري الذي استضافت فيه تنسيقية لجان المقاومة بسنار الذين تحدثوا عن الهدف من مليونية 30 يونيو مشيرين إلى ضرورة استكمال إنجازات الفترة الانتقالية وتصحيح المسار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني بتسريع العمل في ملف العدالة والسلام والملف الاقتصادي وتكملة هياكل السلطة الانتقالية المدنية.

وقد تحدث في منبر (سونا) محمد مهدي عثمان وأحمد الماحي سليمان أعضاء تنسيقية لجان المقاومة مستعرضين خطط التنسيقية لتصحيح مسار الفترة الانتقالية ولفتوا إلى اعداد خطاب للوالي يتضمن الاسراع في انفاذ كل المطالب بما في ذلك تشكيل لجنة تفكيك وازالة التمكين وتوفير الاحتياجات الأساسية والاستعداد للموسم الزراعي الصيفي .

وكانت جماهير سنار قد خرجت في مسيرات هادرة التقت في المجمع الثقافي مطالبين بالقصاص واستكمال مطالب الثوار.

سونا

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