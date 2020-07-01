السودان يدعو الدول الأطراف في اتفاقية أوتاوا للتعاون لتخطي التحديات





خاطب السفير عثمان ابو فاطمة ادم رئيس الاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية اوتاوا القائم بالأعمال بالانابة لبعثة السودان الدائمة بجنيف، الثلاثاء اجتماعات (بين الدورات) التي تستمر حتى ٢ يوليو. وقد تقرر عقدها هذه المرة إفتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس بسبب جائحة كورونا بمشاركة الدول الأطراف بالاتفاقية لمواصلة الجهود والالتزامات تجاه اتفاقية اوتوا .

وأكد السفير ابوفاطمة رئيس المؤتمر في خطابه في الجلسة الافتتاحية ان هذه الاجتماعات تكتسب أهمية خاصة باعتبارها الأولى بعد إقرار خطة عمل أوسلو في العام الماضي ، مضيفاً أنها تهدف لوضع مؤشرات تنفيذية للخطة في كافة مجالات الاتفاقية ،موضحاً أنها تعتبر سانحة للتحضير للاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف في الاتفاقية المزمع عقده في نوفمبر القادم بجنيف .

ودعا رئيس الاتفاقية الدول الأطراف للعمل سويا وبالتعاون مع وحدة دعم تنفيذ الاتفاقية لتخطي التحديات التي تواجه تنفيذها بما فيها التمويل وتنامي النزاعات في الكثير من المناطق مما أدى الى تردي الأوضاع الأمنية وتمكين بعض الجماعات من استغلال هذه الظروف واستخدام العبوات الناسفة والألغام المبتكرة يدوية الصنع.

وأشار ابوفاطمة الى ضرورة الاهتمام بضحايا الألغام والناجين معرباً عن أمله في تجاوز التحديات الماثلة .

وجدد سيادته التهنئة لدولة شيلي لاعلانها منذ فبراير الماضي خالية من آخر لغم مضاد للأفراد على أراضيها في الموعد النهائي المحدد. وبذا تصبح الامريكتان اقرب لأن تصبح منطقة خالية من الألغام.

وناشد رئيس المؤتمر الدول الاعضاء التي لم تكمل برنامج الإزالة بعد الاستفادة من تجربة شيلي.

و عبر سيادته عن تقديره للجان الإتفاقية ولرئيس وأعضاء وحدة دعم تنفيذ الاتفاقية ومركز جنيف الدولي الإنساني لإزالة الألغام على جهودهم في الإعداد لاجتماعات بين الدورات.

وقاد العميد ركن خالد حمدان المدير العام للمركز القومي لمكافحة الالغام بالسودان وفد السودان للقمة و من المنتظر ان يخاطب الاجتماع خلال الجلسات المقبلة

سونا

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