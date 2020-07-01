صبير : مواكب 30يونيو لم تسجل أى خروقات أوتفلتات





أشادت لجنة أمن ولاية الجزيرة برئاسة اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف بسلمية مواكب الإحتفال بمليونية 30 يونيو في جميع أنحاء الولاية وإلتزام المتظاهرين الصارم بالموجهات الصحية والإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار فايروس كورونا.

و أعلن الوالي عقب إجتماع اللجنة الأمنية صباح اليوم أن جميع المواكب لم تسجل أي خروقات أو تفلتات في كل أرجاء الولاية ،واعرب عن فخره وإعزازه بوعي إنسان الولاية ممتدحا دور أعضاء لجنة أمن الولاية من القوات النظامية ووكلاء النيابات الذين ظلوا في حالة إنعقاد دائم لمتابعة ومراقبة المواكب السلمية التي إنتظمت الولاية يوم أمس .

سونا

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